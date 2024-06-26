Польша идет в наступление на трудовых мигрантов

Польша затягивает пояса беглым белорусам. С 17 июня изменились правила пассажирских перевозок. Без местных водительских прав работать в такси стало невозможно. Более того, для замены удостоверения необходимо постоянно находиться в Польше полгода. Нарушителям и посредникам грозят огромные штрафы. Так Польша защищает внутренний рынок от мигрантов из Беларуси и Украины, количество которых значительно выросло за последнее время.



Важно отметить, почти треть водителей такси в соседней стране - это мигранты, причем из нашей страны и Украины, а работу водителем они выбирают в качестве первой и временной работы в Польше. Очевидно, что варшавские власти идут по пути ужесточения миграционной политики. Последние опросы показывают, что нетерпимость населения к приезжим в стране растет. Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

Нелегка жизнь эмигранта в райских садах Европы. Прижимают белорусов по всем фронтам. Литва, теперь и Польша идет по пути ужесточения миграционной политики. Пока точечно, но в весьма скором будущем ждет всех "миграционная Библия" (как ее именуют в Польше) - это свод законов, по которым будут дышать все мигранты всех национальностей - и белорусы, что считают себя "политическими", и те, что трудовые. По фактам.





"Т.е. знаете, как будто проверяют нас на прочность. Обидно за всех нас, не только я там за себя плачу, просто в целом. Как-то как будто со всех сторон какое-то давление, постоянно нас как-то притесняют. Почему-то мы как изгои какие-то, битые шавки", - рассказывает молодая женщина.



Изгоем чувствует себя таксистка из Беларуси. И без того польские полисмены устраивали на дорогах бесконечные рейды, штрафовали безбожно, а от заработка оставались крохи.



Отныне без замены водительского удостоверения на польское белорусы работать не смогут. Более того, поменять права можно только прожив в Польше 185 дней. Касается, это не только, конечно, белорусов, а всех приезжих.



Правда, нишу пассажирских перевозок занимают как раз белорусы и украинцы. И именно работу в такси выбирают как первый, временный заработок в Польше. В транспорте и логистике доля иностранцев (т.е. белорусов и украинцев) составляет аж 36 %. Теперь большинство осталось без колес, на обочине, а некоторые еще и с бешеными штрафами. Ибо день в день вступления закона в силу на дорогах не только облавы, но еще и подсадные пассажиры.





А тарифы для пассажиров резко подскочили в несколько раз. Теперь же, чтобы белорусские водители легально работали, им необходимо обратиться в консульство, чтобы подтвердить, что права, полученные в своей стране, настоящие. Холодок пробежал у беглых, успевших натворить дел в Беларуси. Однако не только водители ощущают пресс польского гостеприимства, но и пешеходы, на которых также нередки рейды.



"Вырвала у меня телефон и начала досматривать меня без понятых полиция в Варшаве. Начал меня шмонать, спрашивает, откуда я. Я говорю, позовите 2 понятых. Они говорят, не будет никаких понятых. Типа ты не имеешь права здесь ни на что", - рассказывает парень.





Случай такого пристального внимания к белорусам в Польше. В комментариях под видео массовые жалобы на произвол и дискриминацию. А еще блокировка счетов, которой угрожают всем, кто не предоставит в банк вид на жительство в Польше, другой стране ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии.



С недавних пор польский банк, самый популярный среди белорусов, где легче всего было открыть счет бежавшим в 2020-м и где больше всего белорусов держат свои сбережения, требует от них документы, не визу, а подтверждение легального нахождения в стране. Иначе с 26 июня блокировка доступа к интернету и мобильному банкингу. Причем банк руководствуется распоряжениями от 2006 и 2014 года. Раньше нет, а в 2024-м резко да. Это один банк, но тенденция налицо.



Нетерпимость к мигрантам в Польше растет как на дрожжах

Сначала понаехали белорусы, потом украинцы. Многие занимать трудовые ниши не хотят или работают нелегально, не отчисляя в казну. Последний польский опрос показывает, что только 35 % населения считает, что Польше следует принимать белорусов и украинцев. Тогда как 42 % против нахождения в стране всех иностранцев вообще.



