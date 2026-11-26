Заявления Александра Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point о санкционном давлении, транзитной роли Беларуси и зеркальных гарантиях безопасности продолжают обсуждать эксперты.

"Интервью Александра Лукашенко французскому изданию не обошлось без вопросов о безопасности в Европе. Президент Беларуси отметил, что безопасность в Европе невозможно обсуждать без самой Европы. Однако мы прекрасно понимаем, Александр Григорьевич сам ощутил, насколько Европа бывает двулична, насколько она может транслировать одно, а делать совсем другое. Это касается санкций, политического отношения. Когда европейские элиты поменяются, одумаются и поймут, что благосостояние их людей зависит от отношений с Россией и Беларусью, тогда, возможно, мы что-то и увидим новое в этом мире. Действительно, Россия и Беларусь открыты для переговоров с европейскими странами и лидерами", - отметил специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.