Приехавшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней

Телефоны для экстренной связи в twitter-аккаунте МИД Беларуси

Ряд стран мира вводит серьезные

. МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам, которые не могут вернуться на родину, сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или непосредственно в Министерство иностранных дел. Номера телефонов для экстренной связи размещены на официальном twitter-аккаунте министерства.

Для находящихся на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в Москве организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций.

Телефон круглосуточной связи с посольством Беларуси в Москве:+7 495 777 66 44