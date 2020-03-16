3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Приехавшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней
Телефоны для экстренной связи в twitter-аккаунте МИД Беларуси
Ряд стран мира вводит серьезные
. МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам, которые не могут вернуться на родину, сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или непосредственно в Министерство иностранных дел. Номера телефонов для экстренной связи размещены на официальном twitter-аккаунте министерства.
Для находящихся на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в Москве организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций.
Телефон круглосуточной связи с посольством Беларуси в Москве:+7 495 777 66 44
Как сообщили в посольстве, прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, не посещать работу, учебу, минимизировать появление в общественных местах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе