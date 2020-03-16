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Приехавшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней

Телефоны для экстренной связи в twitter-аккаунте МИД Беларуси

Ряд стран мира вводит серьезные

ограничительные меры во избежание распространения вируса

. МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам, которые не могут вернуться на родину, сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или непосредственно в Министерство иностранных дел. Номера телефонов для экстренной связи размещены на официальном twitter-аккаунте министерства.

Для находящихся на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в Москве организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций.

Телефон круглосуточной связи с посольством Беларуси в Москве:+7 495 777 66 44

Как сообщили в посольстве, прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, не посещать работу, учебу, минимизировать появление в общественных местах.

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