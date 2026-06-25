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Прием документов на целевое обучение в вузах стартует 27 июня
Сутки остаются до старта приема документов на целевое обучение. Чтобы получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, абитуриенты должны заключить договор о целевой подготовке с заказчиком кадров.
Список таких организаций и предприятий открыт в общем доступе с мая, размещены они и на специально разработанной интерактивной карте для абитуриентов.
В 2026 году утверждено около 6,3 тыс. целевых мест. Наибольшее количество выделено на специальности медицинского, педагогического, инженерного и аграрного профилей.
Формат проведения целевого приема не изменился: с 27 июня по 2 июля идет прием документов. Далее будущих специалистов ждут внутренние вступительные испытания.
Сергей Пищов, начальник Главного управления Министерства образования Беларуси:
"Для абитуриентов особенностей никаких нет. Они в основном коснулись организации заказчиков кадров, которые обязаны, как и в прошлые годы, обеспечить конкурсную ситуацию на выделенные, утвержденные для них целевые места. И эта конкурсная ситуация (больше одного человека на место) должна быть обеспечена как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний. Цель, как и прежде, - это создание равных прозрачных условий для всех абитуриентов и отбор наиболее подготовленных и мотивированных ребят для поступления на целевые места".
К слову, завтра в 21-м региональном вузе также начнется прием документов от победителей университетских олимпиад. Портфолио принимаются по 1 июля.