Прием документов на целевое обучение в вузах стартует 27 июня

"Для абитуриентов особенностей никаких нет. Они в основном коснулись организации заказчиков кадров, которые обязаны, как и в прошлые годы, обеспечить конкурсную ситуацию на выделенные, утвержденные для них целевые места. И эта конкурсная ситуация (больше одного человека на место) должна быть обеспечена как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний. Цель, как и прежде, - это создание равных прозрачных условий для всех абитуриентов и отбор наиболее подготовленных и мотивированных ребят для поступления на целевые места".