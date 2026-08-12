Прием документов в 1-й класс в школу по месту жительства завершается 15 августа

У родителей будущих первоклассников осталось несколько дней, чтобы подать документы в школу по месту жительства. Основной прием завершится 15 августа. Для зачисления понадобятся заявление на имя директора, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и оригинал свидетельства о рождении.

Если семья хочет отдать ребенка в школу, которая находится в другом микрорайоне, такая возможность тоже есть. С 17 по 28 августа документы примут при наличии свободных мест. Информацию о количестве свободных мест школы обновляют ежедневно на своих сайтах.

Всего в новом учебном году за парты в Беларуси сядут около 82 тыс. первоклассников.