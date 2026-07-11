Прием документов в вузы Беларуси начинается 12 июля

Вступительная кампания в высшие учебные заведения Беларуси в самом разгаре. Уже 12 июля профильные комиссии будут готовы принимать пакеты документов от абитуриентов.

Новация последних лет - "Электронная очередь" - существенно упрощает этот процесс. Через личный кабинет участника ЦЭ или ЦТ на сайте Республиканского института контроля знаний абитуриенты могут заранее забронировать удобные дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. Вместе с тем это не обязательная процедура, а скорее удобный сервис.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Это, конечно же, не исключает возможность и живой подачи, по живой очереди. Но вместе с тем, если брать по прошлому году, примерно треть поступивших в прошлом году абитуриентов воспользовалась этой возможностью. Все только были рады и благодарили нас за такую возможность. Уже открыта регистрация на сайте РИКЗ по электронной очереди, мы видим, что, наверное, практически половина абитуриентов воспользуется в этом году этой услугой, поэтому мы вузам дали команду увеличить количество рабочих мест для того, чтобы удовлетворить всех желающих подать через электронную регистрацию документы в тот вуз и на ту специальность, которую они выбрали".

Абсолютный тренд в образовании - на пороге определяться с будущим местом работы. На целевое обучение отмечается заметный спрос. План набора составляет более 6 тыс. мест, а заявок принято уже более 9 тыс. Зачисление заканчивается 11 июля.

С 12 июля начинается прием документов в вузы страны на общих основаниях. Сроки разные, например для отдельных специальностей силового блока этот период продолжится до 19 июля, а для выпускников профильных классов - до 14 июля. Общие сроки для приема документов установлены с 12 по 17 июля.