Прием заявок на I Открытый кафедральный конкурс дирижеров продолжается

Продолжается прием заявок на I Открытый кафедральный конкурс дирижеров. Для участия приглашаются ученики колледжей, гимназий-колледжей искусств, а также студенты учреждений высшего образования сферы культуры.

Искать таланты будут в 4 номинациях. Конкурсные прослушивания пройдут в несколько этапов: отборочный - по видеозаписи и финальный - перед жюри.

Подать заявку можно до 1 ноября, для этого необходимо отправить на почту организаторов фотографию конкурсанта и партитуры исполняемых сочинений, а также видеозапись, в которой участник должен исполнить конкурсную программу.

Сам конкурс пройдет с 9 по 11 декабря в Белорусской государственной академии музыки.