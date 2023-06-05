БГМУ планирует в 2023 году набрать 512 целевиков

В 2023 году абитуриентов принимают 49 белорусских вузов. Планируется зачислить свыше 52 тыс. человек. Цифры приема увеличены на педагогические и медицинские специальности.

Около 80 % мест выделено для целевиков в медвузах. Например, Белорусский государственный медицинский университет планирует набрать 512 абитуриентов, но из-за большого количества желающих на некоторые специальности уже есть конкурс.