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БГМУ планирует в 2023 году набрать 512 целевиков
В 2023 году абитуриентов принимают 49 белорусских вузов. Планируется зачислить свыше 52 тыс. человек. Цифры приема увеличены на педагогические и медицинские специальности.
Около 80 % мест выделено для целевиков в медвузах. Например, Белорусский государственный медицинский университет планирует набрать 512 абитуриентов, но из-за большого количества желающих на некоторые специальности уже есть конкурс.
С 6 по 13 июня для абитуриентов-целевиков начинаются вступительные испытания в устной или практической форме.
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