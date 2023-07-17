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Прием документов стартовал в Институте пограничной службы Беларуси
Два вступительных испытания и одно профильное позади. Прием документов стартовал в Институте пограничной службы Беларуси.
Традиционно обучение в пограничном вузе ведется по четырем специальностям: "пограничная служба", "пограничный контроль", "оперативная деятельность" и "идеологическая работа". После завершения приемной кампании будущие управленцы отправятся в учебный центр под Сморгонью для прохождения курса молодого бойца.
Абитуриенты уже прошли довольно большой этап отбора, предварительный и окончательный профессиональный отбор. Они показали свои результаты по физической подготовке, а сегодня каждый из них приносит свои знания, результаты ЦЭ и тестирования и подает документы в приемную комиссию пограничного института.
Моя семья связана с деятельностью, которая относится к военным структурам. На меня повлияло то, что я 2 года училась к школе, которая имеет пограничный уклон.
Документы для зачисления принимают в Минске в главном корпусе Институте пограничной службыдо 27 июля включительно. Прием осуществляется каждый день с 9.00 до 18.00. Имена будущих курсантов вуза станут известны28 июля.
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