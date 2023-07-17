Прием документов стартовал в Институте пограничной службы Беларуси

Абитуриенты уже прошли довольно большой этап отбора, предварительный и окончательный профессиональный отбор. Они показали свои результаты по физической подготовке, а сегодня каждый из них приносит свои знания, результаты ЦЭ и тестирования и подает документы в приемную комиссию пограничного института.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси