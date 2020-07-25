Прием документов в вузы стартует сегодня

Заключительный этап вступительной кампании - прием документов в вузы - сегодня стартует в стране. Заявления на бюджет принимают до 31 июля, на платную - 15 августа. На бюджетные места студентов зачислят не позднее 11 августа, для обучения на платной основе - до 17. Всего же для студентов в этом году двери открыты в 50 высших учебных заведениях страны. Отметим, что на ЦТ в этом году зарегистрировались 64 тысячи человек.

