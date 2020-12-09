Прием граждан прошел сегодня в Миноблисполкоме

Все вопросы взять на личный контроль. Прием гражданпровел сегодня председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Вопросы самые разные - от выделения жилья многодетным до организации подвоза детей в школу. По каждой теме определен план действий. Например, Лилия и Виктор Баско пришли с просьбой выделить дополнительную землю для своего фермерского хозяйства. Семья работает уже более 10 лет и хотела бы расширить производство. Для этого и необходимы земельные ресурсы. Губернатор отметил - выделять землю фермерам необходимо. Но при этом внимание на эффективность.