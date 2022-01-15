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Прием от имени Президента Беларуси прошел в Минске
В современных условиях мало быть просто профессионалом или достигать творческих, спортивных результатов, надо еще быть патриотом, гордиться родной страной и публично отстаивать государственный курс.
Об этом заявил глава государства. Накануне от имени Президента прошел прием по случаю старого Нового года. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто предан национальным интересам и понимает груз ответственности, который лег на плечи современного поколения. Уже первые дни нынешнего года, заметил глава государства, втянули нас в стремительный водоворот крайне негативных внешнеполитических событий. Они шокировали и заставили белорусов мысленно вернуться в 2020-й. А тем самым еще раз проанализировать и оценить, что мы могли потерять, какую национальную трагедию предотвратили.
Президент вручил госнаграды лучшим в своем деле
Глава государства поздравил собравшихся с наступившим Новым годом и Рождеством, поблагодарил за личные достижения. Лучшие получили награды. Среди них и олимпийцы, которые проявили себя на первенстве четырехлетия в Токио. Также наград и благодарностей удостоены государственные деятели, политологи, аналитики, работники средств массовой информации, в том числе из Белтелерадиокомпании. Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги нашего коллеги Ильи Кревчика. Он возглавляет отдел режиссеров Агентства теленовостей. Благодарности у политического обозревателя Евгения Горина и директора Первого канала Белорусского радио Максима Угляницы.