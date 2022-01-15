Прием от имени Президента Беларуси прошел в Минске

В современных условиях мало быть просто профессионалом или достигать творческих, спортивных результатов, надо еще быть патриотом, гордиться родной страной и публично отстаивать государственный курс.



Об этом заявил глава государства. Накануне от имени Президента прошел прием по случаю старого Нового года. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто предан национальным интересам и понимает груз ответственности, который лег на плечи современного поколения. Уже первые дни нынешнего года, заметил глава государства, втянули нас в стремительный водоворот крайне негативных внешнеполитических событий. Они шокировали и заставили белорусов мысленно вернуться в 2020-й. А тем самым еще раз проанализировать и оценить, что мы могли потерять, какую национальную трагедию предотвратили.

