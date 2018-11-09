Прием в Совмине сегодня проведет глава Министерства информации Александр Карлюкевич

Сегодня прием проведет глава Министерства информации Александр Карлюкевич, а 14 ноября на вопросы белорусов ответит министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Приемы в Совмине запланированы до конца ноября. Отметим, проходят они с 10 утра и только по предварительной записи.