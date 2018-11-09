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Прием в Совмине сегодня проведет глава Министерства информации Александр Карлюкевич

Сегодня прием проведет глава Министерства информации Александр Карлюкевич, а 14 ноября на вопросы белорусов ответит министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Приемы в Совмине запланированы до конца ноября. Отметим, проходят они с 10 утра и только по предварительной записи.

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