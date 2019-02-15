Прием в Совмине сегодня проведет министр культуры Юрий Бондарь

Сегодня с гражданами встретится министр культуры Юрий Бондарь. На 20 февраля запланирован прием у министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. На 22-ое - у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Заяца. Встреча также пройдет 27 февраля. Напомним, личный прием проводится с 10 утра и только по предварительной записи.