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Прием заявок в волонтеры на детское "Евровидение-2018" продлится до 25 августа

Об этом сегодня сообщили на первой встрече кандидатов в волонтеры. Желающих работать с зарубежными делегациями на песенном конкурсе ждет серьезная подготовка: занятия по иностранному языку, встречи и тренинги на стрессоустойчивость. Волонтерское движение "Доброе сердце" планирует набрать около трехсот кандидатов, а команда Белтелерадиокомпании отберет только 100 волонтеров.

Банк данных волонтеров будет сформирован до пятого сентября. Чтобы попасть в их список, необходимо заполнить анкету на официальном сайте Белорусского республиканского союза молодежи.  

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