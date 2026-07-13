Приемная кампания стартовала в Университете МЧС

Будущих спасателей ждет университет гражданской защиты. В ведущем вузе МЧС стартовала приемная кампания.

Набор осуществляется по 2 специальностям: "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и "Пожарная и промышленная безопасность".

Парней и девушек, которые прошли профессиональный отбор и представили в приемную комиссию университета необходимые документы, ждет участие в конкурсном отборе. Пока речь идет о дневной бюджетной форме обучения.

Чуть меньше неделе есть у абитуриентов, чтобы сделать выбор в пользу самой смелой и отважной профессии. Приемная комиссия университета МЧС работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без обеда.

Зачисление на очную (дневную) форму будет проходить 19 июля, на заочную форму обучения за счет средств республиканского бюджета - 22 июля, на заочную форму на платной основе - 28 июля.