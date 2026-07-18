Приемная кампания стартует в колледжах Беларуси 18 июля

В Беларуси 18 июля стартует приемная кампания в учреждения среднего специального образования. В этом году колледжи готовы принять почти 39 тыс. абитуриентов, более 31 тыс. из них смогут учиться за счет бюджета.

На основе общего базового образования подать документы можно по 3 августа, на платные места - по 10-е. Для специальностей, по которым проводятся вступительные испытания, прием будет осуществляться с 18 по 23 июля.





Поступающие на основе общего среднего или профессионально-технического образования на бюджет смогут подавать документы по 11 августа, на платное - по 15. Для специальностей, по которым проводятся экзамены, прием будет осуществляться с 18 июля по 4 августа. Приемные комиссии работают с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу.