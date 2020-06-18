Приемная кампания пройдет с соблюдением всех мер безопасности, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.



"В университетах, пунктах регистрации, пунктах проведения ЦТ предпринимаются и будут предприняты комплексные меры по проведению вступительных испытаний, включая ЦТ и внутренние вступительные экзамены в режиме дистанцирования. Абитуриенты во время ЦТ будут размещаться на определенном расстоянии - 1,5 м и больше. Наполняемость аудитории предусмотрена до 50 человек,и это самые большие аудитории. Если говорить об аудиториях, которые вмещают меньшее количество людей, то наполняемость будет, естественно, меньше", - сказал Сергей Касперович.



Инфо: БелТА.



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