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Приемы граждан продолжает Совет Министров Беларуси

Сегодня проблемы белорусов будет решать министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. 25 августа - министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27-го - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Личные приемы проходят в Минске с 10:00.

Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.


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