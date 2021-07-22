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Приемы граждан стали традиционной формой общения белорусов с представителями власти
Вопросы начисления и перерасчета пенсии, восстановления родительских прав и помощь в трудоустройстве. Накануне в столице с просьбой посодействовать в решении проблем граждане обращались к председателю Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре и социальному развитию Совета РеспубликиВиктору Лисковичу. На личный прием прибыли не только из Минска, но и Несвижа, Солигорска.Каждый вопрос взят под личный контроль сенатора.Отдельные моменты решались прямо на месте с представителем Минтруда и соцзащиты. Задача - внимательно выслушать и разобраться, с чем пожаловали на прием.
Приемы граждан уже стали традиционной формой общения белорусов с представителями власти. Сегодня представители Совета Республики проведут единый день приема граждан в исполкомах Витебской области.
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