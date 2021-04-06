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Приемы граждан в апреле продолжаются в Совете Министров

7 апреля на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

9 апреля личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

14 апреля с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Личные приемы будут проходить в Минске весь апрель с 10.00. Телефоны для предварительной записи: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.

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