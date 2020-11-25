Приемы граждан в Совете Республики

Сенаторы Совета Республики в работе с гражданами делают акцент на результативности в решении всех поступающих вопросов. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сегодня провел личный прием. Среди волнующих белорусов тем - работа Белорусской АЭС, безопасность в ее эксплуатации и планы по окупаемости масштабного проекта. И это очередное подтверждение тому, что парламентарии готовы работать с любыми обращениями, даже теми, что напрямую не касаются специфики профильных комиссий.

