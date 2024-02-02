3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Приглашаем на "Променад" по культурным мероприятиям Минска
Рекордсмен по числу встреч Нового года - это Белгосфилармония. В эти минуты симфонии главного зала посвящают китайской культуре и новому (по китайскому календарю) 2024-му. Параллельно во Дворце Республики развернулась "Віцебская батлейка".
Вернулся в афиши фестиваль "Беларусь - моя песня". И 4 премьеры во втором Дворце - искусства. Приглашаем на "Променад" по залам. Подробности в видео.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов