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Приглашаем на "Променад" по культурным мероприятиям Минска

Рекордсмен по числу встреч Нового года - это Белгосфилармония. В эти минуты симфонии главного зала посвящают китайской культуре и новому (по китайскому календарю) 2024-му. Параллельно во Дворце Республики развернулась "Віцебская батлейка".

Вернулся в афиши фестиваль "Беларусь - моя песня". И 4 премьеры во втором Дворце - искусства. Приглашаем на "Променад" по залам. Подробности в видео.

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