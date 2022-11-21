Приглашая за покупками, засияли новогодние витрины в универмагах Минска

Зимняя сказка и на прилавках магазинов, а также в витринах. Символ Нового года в разных вариациях декораторов встречает покупателей крупных столичных универмагов. В ассортименте большое разнообразие праздничных товаров. Полки украшают гирлянды, разноцветные шары, тематические сувениры, игрушки и зеленый символ года - ели разных размеров. Все это с готовностью приобретают покупатели, тем самым в свои дома приносят новогоднее настроение.