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Приглашая за покупками, засияли новогодние витрины в универмагах Минска

Зимняя сказка и на прилавках магазинов, а также в витринах. Символ Нового года в разных вариациях декораторов встречает покупателей крупных столичных универмагов. В ассортименте большое разнообразие праздничных товаров. Полки украшают гирлянды, разноцветные шары, тематические сувениры, игрушки и зеленый символ года - ели разных размеров. Все это с готовностью приобретают покупатели, тем самым в свои дома приносят новогоднее настроение.

Новогодний декор понемногу примеряет и сам город. На центральных улицах устанавливают световые инсталляции, LED-экраны, развешивают иллюминацию. Засверкает Минск 15 декабря.

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