Приглашенные гости делятся впечатлениями о Послании Президента народу и парламенту

В Беларуси делается все, чтобы Вооруженные силы, территориальная оборона имели необходимое оборудование, необходимое вооружение для того, чтобы мы могли отстоять свой суверенитет всеми доступными военными средствами. Но основной посыл в другом. Если каждый на своем рабочем месте будет максимально эффективно работать, если у нас будет стабильно работающая экономика, то нам не придется отстаивать свой суверенитет на поле боя. Мы сохраним стабильность, мы сохраним динамику развития нашей страны и обеспечим комфортные условия для наших граждан.

Ежегодное Послание Президента - это новый импульс в развитии нашей страны. Речь Александра Лукашенко сразу же разобрали на цитаты. Главные темы - безопасность, экономика и наш суверенитет - обсуждали приглашенные.



Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома