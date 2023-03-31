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Приглашенные гости делятся впечатлениями о Послании Президента народу и парламенту
В Беларуси делается все, чтобы Вооруженные силы, территориальная оборона имели необходимое оборудование, необходимое вооружение для того, чтобы мы могли отстоять свой суверенитет всеми доступными военными средствами. Но основной посыл в другом. Если каждый на своем рабочем месте будет максимально эффективно работать, если у нас будет стабильно работающая экономика, то нам не придется отстаивать свой суверенитет на поле боя. Мы сохраним стабильность, мы сохраним динамику развития нашей страны и обеспечим комфортные условия для наших граждан.
Очень масштабный взор Александра Лукашенко на всюсистему международных отношений текущего дня. Те жесточайшие меры, которые в отношении России и Беларуси предпринял Запад, не сломали национальную экономику наших братских стран. Мы получили возможность осмыслить наш потенциал, посмотреть, что мы можем сделать вместе.
Были получены ответы на все вопросы. Потрясающая первая часть, где Президент просто по полочкам разложил все причины и следствия того, что сейчас происходит в Украине. Александр Лукашенко обозначил задачи для нашей страны, рассказал, как сохранить наш суверенитет. Вопросов не осталось.
Я сегодня убедился в том, что наш Основной закон работает, потому что основные посылы, которые изложены, сегодня прозвучали и в выступлении Президента Беларуси. В Беларуси должен быть мир, должны быть социальные гарантии, которые должны выполняться, должна работать экономика. И мы сможем решать все те задачи, которые сейчас стоят перед нами.
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