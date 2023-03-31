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Приглашенные участники поделились своим мнением о Послании Президента

Традиционно Послание Президента - это искреннее, открытое выступление с глубоким анализом происходящих событий в мире и стране. Месседжы звучат четкие и по существу, важные для всех ветвей власти и общества в целом. Какие мнения у участников мероприятия? (видео).

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