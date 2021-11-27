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Приготовления к рождественским и новогодним праздникам начались в Вифлееме

Францисканцы отметили День Святой Екатерины - этот праздник является одним из первых в череде, связанных с Рождеством Христовым. Богослужению в храме предшествовало торжественное шествие.

Подготовка к рождественским торжествам

В Лондоне тоже вовсю готовятся к рождественским торжествам. У здания парламента была установлена сегодня праздничная ель. Привезли ее из Нортумберленда, где предварительно выбрали из тысяч деревьев-кандидатов. Высота дерева составляет около 30 метров. Парламентская ель считается одной из главных в Соединенном Королевстве - та, что устанавливается для Елизаветы Второй, является частной, и доступа к ней широкая публика не получает.

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