Приготовления к рождественским и новогодним праздникам начались в Вифлееме

В Лондоне тоже вовсю готовятся к рождественским торжествам. У здания парламента была установлена сегодня праздничная ель. Привезли ее из Нортумберленда, где предварительно выбрали из тысяч деревьев-кандидатов. Высота дерева составляет около 30 метров. Парламентская ель считается одной из главных в Соединенном Королевстве - та, что устанавливается для Елизаветы Второй, является частной, и доступа к ней широкая публика не получает.