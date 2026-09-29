Приговор нацизму: премьера фильма "Нюрнберг. Процесс века"

Процесс, который длился почти год. 1 октября - 80 лет со дня окончания международного военного трибунала в Нюрнберге. 24 обвиняемых и 21 преступник на скамье подсудимых. Более 400 заседаний. 11 смертных приговоров, 3 помилования и пожизненные сроки заключения.

Дорога к Нюрнбергу, проведение и итоги судебного процесса смотрите в новом фильме Елены Бормотовой "Нюрнберг. Процесс века". Смотрите в четверг, 1 октября, на "Первом информационном".