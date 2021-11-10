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Приговор анархисту Николаю Дедку вынесли в Минском городском суде

В Минском городском суде сегодня вынесли приговор анархисту Николаю Дедку. По данным следствия, он стал активным участником беспорядков в августе 2020 года - блокировал движение транспорта, не подчинился законным требованиям милиции. Более того, на протяжении нескольких лет Дедок администрировал радикальный телеграм-канал, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и насилию. Также в телеграм-канале анархиста публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

Ранее фигурант уже был судим за поджоги объектов инфраструктуры, а также нарушения правил надзора. Нынешний вердикт в законную силу еще не вступил. Приговор может быть обжалован и опротестован.

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