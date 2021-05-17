3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Приговор организатору беспорядков
Обучал методам взаимодействия и способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, также распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. В суде вынесли приговор по уголовному делу одного из эпизодов массовых беспорядков в столице 36-летнему жителю Минской области. По данным следствия, в июне 2020 года в созданном Telegram-чате фигурант подобрал активистов для участия в беспорядках. Мужчина сплотил вокруг себя круг людей, с которыми совместно проводил досуг и попутно настраивал компанию на протесты. Сам обвиняемый активно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что 29 августа прошлого года он оказал сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Действия мужчины квалифицированы по нескольким уголовным статьям.
Обвиняемый в судебном заседании свою вину не признал. От дачи показаний отказался. С учетом представленных гособвинителем доказательств судом Фрунзенского района постановлен обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 342 и части 2 статьи 363 УК РБ обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Читайте также:
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов