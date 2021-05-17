Приговор организатору беспорядков

Обучал методам взаимодействия и способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, также распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. В суде вынесли приговор по уголовному делу одного из эпизодов массовых беспорядков в столице 36-летнему жителю Минской области. По данным следствия, в июне 2020 года в созданном Telegram-чате фигурант подобрал активистов для участия в беспорядках. Мужчина сплотил вокруг себя круг людей, с которыми совместно проводил досуг и попутно настраивал компанию на протесты. Сам обвиняемый активно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что 29 августа прошлого года он оказал сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Действия мужчины квалифицированы по нескольким уголовным статьям.

