Приговор по делу БелаПАН - участники получили от 4 до 14 лет

В зависимости от роли каждого, обвиняемые признаны виновными в измене государству, т.е. в оказании помощи иностранной организации и ее представителям в проведении деятельности, направленной в причинение вреда национальной безопасности РБ, в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо наущающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, в создании и руководстве экстремистским формированием, в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Схожие обвинения предъявлены и остальным участникам. Ирина Злобина за измену государству, уклонение от уплаты налогов и подготовку людей для беспорядков приговорена к 9 годам, взыскать с нее 25 тысяч рублей. Менее суровое наказание получили Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов - 4 и 6 лет соответственно. Суд проходил в закрытом режиме. В ноябре в прошлом году информационное агентство "БелаПАН" в Беларуси признали экстремистским формированием. Уголовное дело в отношении руководителей было возбуждено прошлым летом. Тогда же фигуранты были задержаны, а сайт агентства заблокирован.

Илья Слука, старший прокурор отела прокуратуры Минской области

