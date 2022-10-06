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Приговор по делу БелаПАН - участники получили от 4 до 14 лет
От 4 до 14 лет за измену государству, подготовку лиц для участия в беспорядках, уклоненияот уплаты налогов. Суд Минской области огласил приговор по делу БелаПАН. Обвиняемыми проходили 4 человека (все они признаны виновными). Основной фигурант - Андрей Александров. Как следует из обвинения, осуществлял руководство и контроль за деятельностью информационного агентства, проходил по делу в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Также ему предъявлено обвинение в оказании помощи иностранной организации и ее представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Следствие квалифицировало его действия как измену государству. Александрову также вменяют создание и руководство экстремистским формированием и подготовку лиц для участия в беспорядках. Как итог: 14 лет лишения свободы. Также он должен будет выплатить 32 тысячи рублей.
В зависимости от роли каждого, обвиняемые признаны виновными в измене государству, т.е. в оказании помощи иностранной организации и ее представителям в проведении деятельности, направленной в причинение вреда национальной безопасности РБ, в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо наущающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, в создании и руководстве экстремистским формированием, в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.Схожие обвинения предъявлены и остальным участникам. Ирина Злобина за измену государству, уклонение от уплаты налогов и подготовку людей для беспорядков приговорена к 9 годам, взыскать с нее 25 тысяч рублей. Менее суровое наказание получили Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов - 4 и 6 лет соответственно. Суд проходил в закрытом режиме. В ноябре в прошлом году информационное агентство "БелаПАН" в Беларуси признали экстремистским формированием. Уголовное дело в отношении руководителей было возбуждено прошлым летом. Тогда же фигуранты были задержаны, а сайт агентства заблокирован.
Фото: Pixabay
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