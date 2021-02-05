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Приговор по делу о надругательстве над госсимволикой
За сорванный флаг 3 месяца ареста. Суд вынес приговор по делу о надругательстве над госсимволикой. По материалам уголовного дела, 3 декабря прошлого года двое приятелей после застолья в кафе вышли на улицу и сорвали государственный флаг с Дома торговли. Накануне суд Солигорского района вынес приговор по этому делу.
Напомним, что за надругательство над государственными символами грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы либо ограничение свободы до одного года.
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