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Приговор по делу о сопротивлении милиционеру
В суде Слуцкого района огласили приговор по делу о сопротивлении милиционеру, сопряженном с насилием. Три года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима! Обвиняемый - 29-летний местный житель. 10 августа подвыпивший мужчина вступил в схватку с правоохранителем, который был при исполнении. Дебошир оказал сопротивление милиционеру, потом ударил его по голове. На этом не остановился и толкнул правоохранителя, из-за чего сотрудник упал. Свою вину фигурант не признал.
Действия так называемых протестующих обретают все более агрессивный характер
Помимо неповиновения или сопротивления стражам порядка при исполнении, имеет место насилие в их отношении. А также угрозы насилием и уничтожением имущества.
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