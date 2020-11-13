В суде Слуцкого района огласили приговор по делу о сопротивлении милиционеру, сопряженном с насилием. Три года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима! Обвиняемый - 29-летний местный житель. 10 августа подвыпивший мужчина вступил в схватку с правоохранителем, который был при исполнении. Дебошир оказал сопротивление милиционеру, потом ударил его по голове. На этом не остановился и толкнул правоохранителя, из-за чего сотрудник упал. Свою вину фигурант не признал.