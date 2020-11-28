Приговор по делу об изготовлении "коктейля Молотова"

За опасный "розыгрыш" в нетрезвом виде с самодельным взрывным устройством по 3 года тюрьмы. Кобринский суд сегодня вынес приговор двум местным жителям, которые вечером 12 августа выбросили с балкона "коктейль Молотова". К счастью, никто не пострадал.

Как установили следователи, фигуранты в состоянии алкогольного опьянения изготовили взрывное устройство из бутылки, бензина и ткани. Инструкцию нашли в одном из деструктивных телеграм-каналов и решили проверить в действии. Подсудимые признали себя виновными. По их словам, им стыдно за безрассудство с "коктейлем Молотова", но они не хотели никому вредить.