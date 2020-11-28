3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Приговор по делу об изготовлении "коктейля Молотова"
За опасный "розыгрыш" в нетрезвом виде с самодельным взрывным устройством по 3 года тюрьмы. Кобринский суд сегодня вынес приговор двум местным жителям, которые вечером 12 августа выбросили с балкона "коктейль Молотова". К счастью, никто не пострадал.
Как установили следователи, фигуранты в состоянии алкогольного опьянения изготовили взрывное устройство из бутылки, бензина и ткани. Инструкцию нашли в одном из деструктивных телеграм-каналов и решили проверить в действии. Подсудимые признали себя виновными. По их словам, им стыдно за безрассудство с "коктейлем Молотова", но они не хотели никому вредить.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов