Приговор суда по делу о беспорядках на БМЗ

Сегодня вынесен приговор по делу о беспорядках на БМЗ. События произошли в Жлобине 17 августа прошлого года. По материалам следствия, возле крупнейшего промышленного предприятия проходил митинг. Поддавшись призывам из телеграм-каналов, несколько агрессивных людей накаляли обстановку, агитировали толпу пойти на территорию завода, а также подстрекали остановить производство.

Такие действия привели к остановке выплавки стали в трех печах и причинению ущерба на сумму свыше тысячи рублей. Обвиняемых трое - все они работники БМЗ. Один обвиняемый находился под стражей, двое других - под личным поручительством. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.