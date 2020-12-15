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Общество
Приговор за оскорбление в интернете
15.12.2020
12:22
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
5 часов назад
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
18 часов назад
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
09.11.2024
14:14
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
09.11.2024
12:26
Политика
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Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
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На Солнце мощная вспышка, близкая к классу Х
2 часа назад
"Место для жизни": за какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты
3 часа назад
Как патриотка Татьяна стала героиней белорусского интернета
3 часа назад
Звонок "с того света" - какие схемы обмана есть в арсенале у кибермошенников
3 часа назад
Экономика
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Беларусь в 2025 году планирует направить на погашение госдолга около 10 млрд белорусских рублей
4 часа назад
В Китае проходит международная выставка импорта - чем белорусы покорили Шанхай?
4 часа назад
Инновационный и интернациональный проект БНБК - на "Контроле качества"
4 часа назад
Народные традиции хлебопечения и шоковая заморозка: как в Беларуси делают хлеб
11 часов назад
На выставке импорта в Шанхае белорусская делегация провела большой переговорный марафон
13 часов назад
В мире
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В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
2 часа назад
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в США, но прошло подозрительно тихо
3 часа назад
Доверие к ставленникам США тонет вместе с домами после большого европейского потопа
4 часа назад
По США прокатились антитрамповские протесты
5 часов назад
Регионы
Все
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
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18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
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21:23
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