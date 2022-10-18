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Приговор за убийство овчарки камнем вынесли в суде Речицкого района
Суд Речицкого района постановил приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным, сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского областного суда.
Инцидент, который привел мужчину на скамью подсудимых, произошел в конце июля этого года. Фигурант умышленно, без причины бросил камень в голову немецкой овчарки. "Мужчина действовал из хулиганских побуждений, при этом проявил неоправданные агрессию и жестокость. Животное получило травму головы, вызвавшую продолжительные мучения и гибель", - рассказали в областном суде.
Приговором суда мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. На основании ч.1 ст.339-1 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.
При этом фигурант был ранее судим по ч.1 ст.430 УК, еще не отбыл срок наказания по предыдущему приговору. Окончательно ему назначено наказание в виде ареста на 3 месяца с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2 года 1 месяц 22 дня.
Также обвиняемый должен возместить хозяину погибшей собаки Br400 в счет компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
Фото для иллюстрации:goodfon.ru
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