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Приговор за участие в массовых беспорядках и погромах в Минске

Принял активное участие в массовых беспорядках и погромах. Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор 26-летнему минчанину, который в ночь на 11 августа участвовал в незаконных массовых мероприятиях на улице Сурганова. Действие протестующих вызвало остановку движения. Как итог - четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такое же наказание просила и сторона гособвинения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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