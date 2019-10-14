Прихожане агрогородка Вейно празднуют Покров в обновленном храме

Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. И именно сегодня первых прихожан принял обновленный (чудом сохраненный) двухсотлетний храм в агрогородке Вейно, названный в честь почитаемой святой. Новый престол освятил Архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний. А перед прихожанами выступили воспитанники воскресной школы. Освящен храм и крестным ходом с участием местных жителей.



