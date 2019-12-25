"Прикосновения" к жизни: инициатива Белагропромбанка и РНПЦ онкологии два года спасает жизнь детям

За это время удалось собрать крупную сумму на лечение. Присоединиться к проекту очень просто - сделать это может каждый. Как - узнавал Алексей Потапов.



Звонкий смех и никакой грусти. Синема-бутик столичного "Фэлкон Клаб" во власти детей. Они здесь сегодня хозяева, и все сегодня только для них. Игры, мультики и много сладостей. А еще можно рисовать сколько хочешь и обниматься с плюшевыми аниматорами. Такое простое, но такое важное детское счастье. "Прикосновения". День рождения проекта Белагропромбанка с этим названием отмечают здесь. Проекту два года. Маленькая банковская карта позволяет делать большое благородное дело – помогать тяжелобольным детям. За два года к инициативе подключились десятки тысяч человек. Собрали более 160 тысяч рублей. Все это судьбы. И надежда. Маленьких людей в большой беде.

