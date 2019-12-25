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"Прикосновения" к жизни: инициатива Белагропромбанка и РНПЦ онкологии два года спасает жизнь детям
За это время удалось собрать крупную сумму на лечение. Присоединиться к проекту очень просто - сделать это может каждый. Как - узнавал Алексей Потапов.
Звонкий смех и никакой грусти. Синема-бутик столичного "Фэлкон Клаб" во власти детей. Они здесь сегодня хозяева, и все сегодня только для них. Игры, мультики и много сладостей. А еще можно рисовать сколько хочешь и обниматься с плюшевыми аниматорами. Такое простое, но такое важное детское счастье. "Прикосновения". День рождения проекта Белагропромбанка с этим названием отмечают здесь. Проекту два года. Маленькая банковская карта позволяет делать большое благородное дело – помогать тяжелобольным детям. За два года к инициативе подключились десятки тысяч человек. Собрали более 160 тысяч рублей. Все это судьбы. И надежда. Маленьких людей в большой беде.
"Помогать детям просто" - под таким девизом новая карта Белагропромбанка появилась на свет
При покупке карты половина стоимости автоматически переходит в фонд детям. С каждой операции 3 десятых от размера платежа переходят в банк, где сумма удваивается за его счет, а после перечисляется в фонд. Заниматься благотворительностью, пожалуй, никогда не было так просто.
Все средства идут на лечение и закупку оборудования. Так, важным достижением проекта стало оснащение молекулярной лаборатории при РНПЦ детской онкологии и гематологии. Присоединиться к проекту можно в любое время. Достаточно обратиться в любое отделение Белагропромбанка, оформить заявку, и, может, именно ваше доброе "прикосновение" спасет кому-нибудь жизнь.
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