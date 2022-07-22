Прикоснуться к космосу можно в Музее землеведения Белгосуниверситета

Сразу что бросается в глаза - это большая масса. Если мы возьмем с вами кусок обычного железа, он будет значительно легче, чем метеорит, плюс, если мы с вами распилим, как в данном случае, мы с вами увидим удивительную структуру. Уникальность их - большое путешествие в космосе, они пролетели миллиарды километров, даже может и больше, путешествовали по всей галактике, видели очень многое, и изучение их важно для науки.

Владимир Махнач, заместитель декана факультета географии и геоинформатики БГУ