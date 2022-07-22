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Прикоснуться к космосу можно в Музее землеведения Белгосуниверситета
Кусочек космоса, к которому можно прикоснуться! В Музей землеведения Белорусского государственного университета на хранение передали два крупных железных метеорита весом 126 и 39 килограммов. Точно известно, что небесное тело упало в Швеции. По предварительной оценке ученых, метеориты - ровесники Солнечной системы, возраст около шести миллиардов лет.
Сразу что бросается в глаза - это большая масса. Если мы возьмем с вами кусок обычного железа, он будет значительно легче, чем метеорит, плюс, если мы с вами распилим, как в данном случае, мы с вами увидим удивительную структуру. Уникальность их - большое путешествие в космосе, они пролетели миллиарды километров, даже может и больше, путешествовали по всей галактике, видели очень многое, и изучение их важно для науки.
Увидеть метеориты в Музее землеведения БГУ могут все желающие. Кроме этих космических экспонатов, представлены минералы, драгоценные камни, горные породы, стратиграфия и многое другое. Всего фонд музея насчитывает 25 тысяч экспонатов.
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