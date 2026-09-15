"Прилетели убедиться в непоколебимой позиции Москвы" - что стоит за визитом Кушнера и Уиткоффа в РФ

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5-6 сентября 2026 года, затем направились к Владимиру Зеленскому в Киев. Об итогах встречи и происходящем на переговорном треке поговорили с военно-политическим аналитиком Александром Тиханским в "Актуальном интервью".

Он обратил внимание, что сегодняшнюю ситуацию можно описать как управление желаниями, но дорог, ведущих к переговорам и последующему заключению мирного договора, на сегодняшний день практически нет. Россия заняла жесткую позицию и поставила во главу угла, во-первых, достижение целей специальной военной операции. Во-вторых, не точечное снятие санкций, а полное их снятие. Кушнер и Уиткофф лишь прилетели в Москву убедиться в непоколебимой позиции.

"Но надо заметить, что они приехали не в том составе, в котором приезжали ранее. Они приехали с представителями Пентагона, Госдепа, Министерства финансов. Эти люди не полетели в Киев, а остались в Москве - это результат разговора по телефону президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина. В основном желания к миру похожи на "здравствуйте и все закончилось", а таким образом Трамп выразил уверенность в торговом соглашении, которое принесет всем колоссальную прибыль", - считает гость интервью.

Александр Тиханский

Да, Трамп заявил о заключении сделки, но ее, по всей видимости, не будет из-за второго трека "Киев - Вашингтон". И это еще одно доказательство того, что Владимир Зеленский не самостоятельная фигура, не имеющая возможности принимать какие-либо решения по мирным переговорам, поскольку рядом с американской делегацией садится за стол Германия, Франция и Великобритания, в частности советники по национальной безопасности. "Они прилетели туда, чтобы что-то без них не произошло, чтобы за их спиной что-то не заключили и, соответственно, не дать Зеленскому попытки пойти на шаги к миру", - объяснил собеседник.

С такой позицией возникает и третий трек, европейский. Запад положил на эту войну все - деньги, военные ресурсы, а "коалиция желающая" готовится даже провести учения возле Беларуси и Калининградской области, на территории Польши. Европейский трек жесткий из-за возможности существовать этим политическим лидерам. Однако если выбить фундамент войны, Европа останется только с вопросами от избирателей: куда пошли деньги? Для чего проводится такая жуткая милитаризация? Почему не готовятся к зиме?

Этот блок вопросов, по мнению военно-политического аналитика, заставляет Европу находить всевозможные варианты по продолжению войны, а именно финансовые и военные ресурсы. "Более того, десятки миллиардов, выделяющиеся Украине, на 90 % границу Украины не пересекают, а остаются в Европе или идут в США за поставки вооружений. Какая-то часть уходит на счета Украины, которая пытается уйти от дефицита бюджета", - заключил Александр Тиханский.

Главное фото: РИА Новости