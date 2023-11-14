Приложение "Мой город" приросло более чем 30 райцентрами Беларуси

Белорусские города становятся мобильнее. Более 30 райцентров теперь доступны в приложении "Мой город". Это специальная программа, в которой оцифрованы основные организации в помощь жителям населенных пунктов и бизнесу.

В приложении можно, к примеру, записаться на услуги онлайн или забронировать товар, уточнить время работы банка, почты, аптеки, кофейни и проложить к ним маршрут, а еще составить культурный навигатор по достопримечательностям и мероприятиям конкретного города.

Так, услуги и сервисы Дзержинска также доступны в виртуальном формате. В приложении компактно уместилась сотня компаний и объектов. Умной услугой сейчас пользуются более тысячи жителей этого района. Скачивание и установка бесплатна для владельцев любого смартфона.