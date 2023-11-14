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Приложение "Мой город" приросло более чем 30 райцентрами Беларуси
Белорусские города становятся мобильнее. Более 30 райцентров теперь доступны в приложении "Мой город". Это специальная программа, в которой оцифрованы основные организации в помощь жителям населенных пунктов и бизнесу.
В приложении можно, к примеру, записаться на услуги онлайн или забронировать товар, уточнить время работы банка, почты, аптеки, кофейни и проложить к ним маршрут, а еще составить культурный навигатор по достопримечательностям и мероприятиям конкретного города.
Так, услуги и сервисы Дзержинска также доступны в виртуальном формате. В приложении компактно уместилась сотня компаний и объектов. Умной услугой сейчас пользуются более тысячи жителей этого района. Скачивание и установка бесплатна для владельцев любого смартфона.
Стартовал проект "Мой город" два года назад. Постепенно белорусские города подключаются к умной платформе, которая повышает комфорт и качество жизни. Напомним, эта инициатива - часть госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси".
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