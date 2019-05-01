3.71 BYN
Примадонна белорусской эстрады Ядвига Поплавская отмечает юбилей
Ядвига Поплавская выросла в музыкальной семье с польскими корнями
Ее будущее было предопределено как по нотам. Ядвига Поплавская выросла в музыкальной семье с польскими корнями. Папа - знаменитый хормейстер-фальклорист, мама - обладательница феноменального слуха, всю жизнь пела в костеле. Продолжить семейную династию Ядю не принуждали. Да и выбор инструмента она сделала сама. Сначала играла на скрипке, потом нашла свое звучание - отдала предпочтение фоно. Получила академическое образование - дважды окончила Белорусскую консерваторию: класс фортепиано и отделение композиции.
ЯдвигаПоплавскаястала одной из самых узнаваемых вокалисток не только в Беларуси
Объемное каре, большие очки и звонкий голос. Образ, который сделал Ядвигу Поплавскую одной из самых узнаваемых вокалисток не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Свой собственный стиль еще в 70-ых она придумала сама, когда будучи студенткой Белорусской консерватории, участвовала в создании первого в Союзе герлзбэнда "Верасы".
В 73-ем в "Верасы"пришел Александр Тиханович
В 73-ем ансамбль стал смешанным. Женский коллектив решили соединить с мужским инструментальным. Так, в "Верасы", бросив свою рок-группу, пришел Александр Тиханович. Несколько лет они с Поплавской просто работали вместе, сперва стали коллегами по музыкальному цеху, а после - семьей.
От Советского Союза до Америки. ВИА гастролировал на износ, давал по 4 концерта в день. Благодаря Яде, в "Верасах" пели чисто. Именно она занималась с вокальной группой и даже переучивала солистов. Академическую исполнительницу Надежду Микулич научила работать открытым звуком. Раскладывала вокальные партии на голоса и сделала аранжировки для многих верасовских шлягеров, в их числе и лирическая песня "Журавины".
После "Верасов" появился их "Счастливый случай". Название коллектива - отсылка к одноименной композиции, которую исполняла звездная пара. Уже народные любимцы Ядвига Поплавская и Александр Тиханович стали работать обкатанным дуэтом. Позже создали собственный продюсерский центр, который дал старт творчеству многих белорусских вокалистов.
На сцене примадонна белорусской эстрады уже полвека
За это время Ядвига Константиновна совсем не изменилась. Да и цифрам в паспорте не верят ни поклонники, ни коллеги народной артистки. Поплавская продолжает выступать с сольными концертами. Сегодня работает над аранжировками в своей студии и пишет новые песни. Готовит цикл к 9 Мая.