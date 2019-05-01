Примадонна белорусской эстрады Ядвига Поплавская отмечает юбилей

Ядвига Поплавская выросла в музыкальной семье с польскими корнями

Ее будущее было предопределено как по нотам. Ядвига Поплавская выросла в музыкальной семье с польскими корнями. Папа - знаменитый хормейстер-фальклорист, мама - обладательница феноменального слуха, всю жизнь пела в костеле. Продолжить семейную династию Ядю не принуждали. Да и выбор инструмента она сделала сама. Сначала играла на скрипке, потом нашла свое звучание - отдала предпочтение фоно. Получила академическое образование - дважды окончила Белорусскую консерваторию: класс фортепиано и отделение композиции.

ЯдвигаПоплавскаястала одной из самых узнаваемых вокалисток не только в Беларуси

Объемное каре, большие очки и звонкий голос. Образ, который сделал Ядвигу Поплавскую одной из самых узнаваемых вокалисток не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Свой собственный стиль еще в 70-ых она придумала сама, когда будучи студенткой Белорусской консерватории, участвовала в создании первого в Союзе герлзбэнда "Верасы".

В 73-ем в "Верасы"пришел Александр Тиханович

В 73-ем ансамбль стал смешанным. Женский коллектив решили соединить с мужским инструментальным. Так, в "Верасы", бросив свою рок-группу, пришел Александр Тиханович. Несколько лет они с Поплавской просто работали вместе, сперва стали коллегами по музыкальному цеху, а после - семьей.





От Советского Союза до Америки. ВИА гастролировал на износ, давал по 4 концерта в день. Благодаря Яде, в "Верасах" пели чисто. Именно она занималась с вокальной группой и даже переучивала солистов. Академическую исполнительницу Надежду Микулич научила работать открытым звуком. Раскладывала вокальные партии на голоса и сделала аранжировки для многих верасовских шлягеров, в их числе и лирическая песня "Журавины".



После "Верасов" появился их "Счастливый случай". Название коллектива - отсылка к одноименной композиции, которую исполняла звездная пара. Уже народные любимцы Ядвига Поплавская и Александр Тиханович стали работать обкатанным дуэтом. Позже создали собственный продюсерский центр, который дал старт творчеству многих белорусских вокалистов.

На сцене примадонна белорусской эстрады уже полвека