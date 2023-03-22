Применит ли Запад боеприпасы с обедненным ураном, как это может отразиться на Беларуси? Почему оппоненты так резко реагируют на переговоры и Лукашенко, и Путина с Си Цзиньпином?

Президент подробно ответил на все вопросы журналистов. Реальны ли угрозы Запада применить в Украине боеприпасы с обедненным ураном, как это может отразиться на Беларуси? Почему оппоненты так резко реагируют на переговоры и Лукашенко, и Путина с Си Цзиньпином?

Почему людям нужно быть бдительнее, как от этого зависит наша общая безопасность? Шесть актуальных вопросов от белорусских и российских корреспондентов и шесть развернутых ответов от главы белорусского государства. Начали с темы Востока.

Запад остро реагирует на партнерство с Китаем

Визит Си Цзиньпина в Россию вызвал бурную реакцию на Западе, ровно как и визит Александра Лукашенко в Китай и Иран. Илона Красутская, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, по этому поводу задала вопрос: "Почему мы встречаем такой негатив, ведь Беларусь и Россия укрепляют дружественные связи с этими странами. Наверное, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении?"

Мы уверены, что движемся в правильном направлении. По крайней мере, что касается Беларуси и России. Движемся туда, где открыты нам двери. Где перед нами захлопнули дверь, ну чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылезают, заходят, торгуют и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америке, что, подталкивая их (к санкциям и разрыву отношений - прим. tvr.by), американцы очень хорошо торгуют с россиянами и так далее. Поэтому идем туда, где нас ждут. Мы делаем правильно. Но и они поняли, что сделали неправильно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко напомнил о своих прежних встречах с высокими представителями США во времена президентства Дональда Трампа. И тогда глава белорусского государства им сказал: "Вы что, обезумели вообще? Передайте своему президенту, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино".

"Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил. Поэтому они бесятся. Они поняли, что сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) - Китай. Поэтому и бесятся", - сказал Президент Беларуси.

Попытки терроризма и совещание с силовиками: безопасно ли сегодня в Беларуси?

Следующий вопрос был от Анны Пыж, завотделом политических обозревателей телеканала ОНТ, о том, безопасно ли сейчас в Беларуси, какие выводы сделал Президент после встречи с силовиками 21 марта.

Нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, господь нам помог. Мы к этому не готовились. Думали: ну разве у нас на этой святой земле что-то подобное может произойти? Произошло. Повторилось в России. Но опыт они уже наш изучили и пресекли это в зародыше. Ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Это главное сейчас. Не дай бог, пошатнется в какую-то сторону, то западники мгновенно это используют против стран. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Попытки террористических актов на территории Беларуси - для нас это в новинку. Мы тоже этого не то что не ожидали, как раз ожидали. И я в том числе, и военные. Но нам кажется это невероятным. Чего бы я хотел - чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам (я всегда обращаюсь к людям): какой-то чужой человек, какой-то в парике и прочее… Просто дайте нам сигнал", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также рассказал о реагировании на попытку теракта на аэродроме Мачулищи: "Вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали. Но этого недостаточно. Не потому что люди скрывали. Люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит".

"Но люди нас информировали на этот случай. Кроме этих мерзавцев, которых на квартире взяли. Они сейчас там сидят в застенках, мы с ними работаем. Это жуткие бэчебэшники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах. И они "ни при чем", они "ничего не знают", - добавил Президент.

Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Великобритания готова поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном

Недавно власти Великобритании объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Какое мнение на этот счет у Александра Лукашенко, узнавал Александр Федорчак, корреспондент телеканала "Звезда".

"Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, - сразу отреагировал глава государства. - Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".

Тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться (как и Путин с Си Цзиньпином разговаривали) к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав - Китай, и многие-многие другие с этим согласны. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Стоп-сигналы для оппонентов

А есть ли тормоза у этих великих политиков? Вот что заинтересовало Анастасию Саховскую, специального корреспондента ВГТРК (Россия).

"Нет. Тормозов нет. Кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла. Я сейчас думаю, для меня это большой вопрос. Думаю, и ваше руководство (России. - Прим. TVR.BY) после визита Си Цзиньпина более предметно задумается. Мы с Путиным обратим на это внимание. Заявил о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки", - сказал Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что "поляки вот здесь уже сидят у европейцев", и тех же немцев "начинает в дрожь бросать". "Они уже всем надоели. Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета и независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов нет. Поляки неглупые люди. Но кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда", - отметил глава государства.

"И вот он (посол. - Прим. TVR.BY) брякнул: мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Я еще раз говорю: первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, - как мы их должны поставить на место", - заявил белорусский лидер.

В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Вот там особенно Польша - гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете, почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют. Поэтому уран - это болтовня. Если они умные, они никогда этого не сделают. Думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Нам надо свое смотреть - белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 1941-м, не погибли. Как тогда все умиротворяли фашистов… Умиротворили, что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы", - резюмировал глава государства.

Экономические прогнозы на 2023 год

"Оптимистичны ли экономические прогнозы для страны и к чему нужно быть готовым?" - такой вопрос задал Евгений Кононович, обозреватель газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Этот год должен и будет не хуже, чем прошлый. Если мы этот год пройдем так, как прошлый, и если еще и выполним планы, которые наметили на заседании правительства, мы будем нормально жить. Вся продукция востребована. Потому что мы стоим на плечах советских гигантов. И оптика, и электроника, и лазеры, и прочее - это же Беларусь. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Белорусский лидер отметил, что страна совершила рывок в развитии, например, микроэлектроники. И об этом, по словам Александра Лукашенко, он рассказал в телефонном разговоре Президенту России Владимиру Путину. "У нас есть все для того, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты, - сказал белорусский лидер. - Я говорю ему так по-простому: "Если мы сегодня телефон, айфон не произведем, мы его купим. Но чтобы тракторы, электромобили, мотоциклы, автомобили, ракеты и боевая техника, самолеты передвигались, у нас есть все".





Может быть, и хорошо, что они ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия, что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете. Да, по-разному живут люди… Но мы не рухнули и не рухнем", - констатировал Президент.

Про выборы и распределение полномочий

Алену Сырову, политического обозревателя телеканала СТВ, заинтересовали вопросы, касающиеся обновленной Конституции и предстоящих политических кампаний. От главы государства поступил ответ: "Если голову будем в руках держать, будет все нормально".

В связи с проведением избирательных кампаний, начало следующего года, по словам Президента, будет непростым. К тому же еще посевная кампания ожидает. "Поэтому справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в Telegram-каналах поститься и прочее. А цель одна - война. Я вас предупреждал. Они пробовали и так, и этак: мятеж, цветные революции, война в СМИ (она и сейчас продолжается). Но остался у них один рычаг попробовать - это взять оружие и попробовать воевать. Вот они и пытаются продемонстрировать, они готовятся. Мы это знаем, знаем их поименно", - сказал Александр Лукашенко.

Мы знаем, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они и пытаются доказать, что они чего-то могут, и все это - под выборы. В феврале 2024 года парламентские выборы, всех Советов выборы - единый день голосования. И через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, Господь с вами, попробуйте. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства отметил, что нужно ценить обеспеченные в Беларуси мир и спокойствие. "Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - добавил Президент.

Далее тему сменили на результаты обновленной Конституции. Александр Лукашенко думал, что после перераспределения полномочий, станет как-то проще. "По началу года пока не заметил, что стало легче", - посмеялся белорусский лидер.

Это, наверное, инерция. Думаю, что надо время, чтобы те полномочия, которые кто-то дополнительно получил (правительство, парламент, губернаторы), начали реализовывать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси