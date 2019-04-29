Примерно половина номеров в отелях во время II Европейских игр уже забронирована

Белорусская столица продолжает подготовку ко II Европейским играм. Примерно половина номеров в отелях уже забронирована. А на первые дни соревнований - до 90 %. Принимать гостей в Минске будут более 20 гостиниц. При этом цену проживания в этот период увеличивать не будут. А чтобы поддержать спортивную атмосферу, организуют точки по продаже официальной продукции и сувениров, а также тематические фотозоны. Персонал гостиниц прошел и дополнительные лингвистические курсы. Всего же на мультиспортивном форуме в Минске ждут свыше 30 тысяч гостей из более чем 50 стран мира.