Приметы и поверья на 11 октября: почему в Харитонов день не разрешалось есть ягоды

По народному календарю 11 октября отмечается Харитонов день. На Руси его считали недобрым, так как якобы именно в это время по земле разгуливала нечистая сила. Поэтому предки старались не выходить из дома и избегали общения с кареглазыми людьми, чтобы те не навели порчу, пишет"МИР24".

В Харитонов день влюбленные пекли пирог с медовой начинкой и тайком угощали им деревенских ведуний и знахарей. Считалось, что в благодарность колдуны и ведьмы не станут расстраивать свадьбу и не нашлют на будущих жен бесплодие. Женщины в этот день занимались вязанием, шитьем или вышиванием. По поверью, работа с нитками помогала укрепит семейное счастье и любовь между супругами. Вечерние посиделки обычно сопровождались песнями и задушевными беседами.

11 октября категорически запрещалось заниматься уборкой и выметать из избы мусор

Предки верили, что вместе с ним можно вынести из дома счастье и удачу. По этой же причине нельзя было ходить в гости, назначать встречи, делиться своими планами и секретами. Молодым людям запрещалось совершать помолвки. Считалось, что иначе брак окажется несчастливыми и недолговечными. Кроме того, в Харитонов день не разрешалось есть ягоды. По поверью, именно в это время на них плевала нечисть, чтобы наслать беду на того, кто нарушит запрет.

Согласно приметам, если 11 октября дует северный ветер - зима будет холодной. Листья ложатся на землю изнаночной стороной - к хорошему урожаю в следующем году. Ива покрылась инеем - к долгой зиме. Вокруг Луны образовался радужный круг - к засушливому лету