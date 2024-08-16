Приметы и поверья на 16 августа: ветер может дать ответ на любой вопрос

16 августа по народному календарю отмечают день Антона Вихровея. Его еще называлиМалинник или Орешник.Наши предки собирали вэтот день ягоды, грибы иорехи влесу, атакже занимались заготовками назиму. Хозяйки собирали вэтот день малину идругую ягоду иделали изнее варенье.Православные в этот день вспоминают Антония Римлянина, святого новгородского чудотворца.Об этом рассказывает портал "МИР24".

На Руси в этот день запрещалось заниматься уборкой в доме. Считалось, что именно в эту дату можно "вымести" из дома финансовое благополучие. Однако лениться тоже не стоило. Тот, кто лежал весь день в кровати, мог заболеть. В старину верили, что 16 августа ветер может дать ответ на любой вопрос: надо только правильно спросить и внимательно к нему прислушаться.