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Приметы и поверья на 16 августа: ветер может дать ответ на любой вопрос
16 августа по народному календарю отмечают день Антона Вихровея. Его еще называлиМалинник или Орешник.Наши предки собирали вэтот день ягоды, грибы иорехи влесу, атакже занимались заготовками назиму. Хозяйки собирали вэтот день малину идругую ягоду иделали изнее варенье.Православные в этот день вспоминают Антония Римлянина, святого новгородского чудотворца.Об этом рассказываетпортал"МИР24".
На Руси в этот день запрещалось заниматься уборкой в доме. Считалось, что именно в эту дату можно "вымести" из дома финансовое благополучие. Однако лениться тоже не стоило. Тот, кто лежал весь день в кровати, мог заболеть. В старину верили, что 16 августа ветер может дать ответ на любой вопрос: надо только правильно спросить и внимательно к нему прислушаться.
На Антона Вихровея нельзя ссориться и выяснять отношения
С пышными застольями тоже лучше повременить.
В этот день не стоит браться за новые дела. Начинания не будут успешными.
В день Вихровея люди ходили на улицу, взяв с собой предметы из дома. Они верили, что, если их обдует ветер, в семье будет благополучие.
Согласно приметам, если дует южный ветер - к суровой зиме. Домашние птицы начали линять в середине августа - скоро похолодает.
Какая погода стоит на Антона Вихровея, такой и октябрь будет.
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