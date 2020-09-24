Принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране

Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста и инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство. Как сообщил глава ведомства Андрей Швед, те, кто совершил преступления не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдут от ответственности.



Совместно с правоохранительным блоком и иными компетентными органами и организациями идет выработка тактики и стратегии действий по реализации поручений главы государства и обеспечению в стране правопорядка.



