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Принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране

Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста и инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство. Как сообщил глава ведомства Андрей Швед, те, кто совершил преступления не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдут от ответственности.

Совместно с правоохранительным блоком и иными компетентными органами и организациями идет выработка тактики и стратегии действий по реализации поручений главы государства и обеспечению в стране правопорядка.

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