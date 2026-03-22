"Принцип медоеда" против США: как Иран переиграл в переговорах Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозился уничтожить Иран и полностью сменить власть в стране, но теперь возникло дипломатическое урегулирование.

Какое из государств пошло на уступки первым, разобрали с экспертом Института социологии НАН Беларуси Константином Снисаренко в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

"Дональд Трамп во многом стал заложником своих заявлений. Есть явление, именуемое шоу-политикой - зависимость политиков от социальных сетей, высказываний в интернете, в которых существует не совсем референтная аудитория, почему и делаются громкие заголовки и заявления, но насколько они близки к объективной реальности?" - задался вопросом собеседник.

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Заключение сделки с пунктами, появившимися в СМИ, - во многом победа Ирана. Ему удалось отстоять свои интересы. Эксперт отметил, что в современной политологии появился интересный термин - "принцип медоеда".

Медоед - небольшой зверек, обитающий на африканском континенте, который в силу своей невосприимчивости к угрозам и своеобразного поведения может добиваться нужного даже перед лицом серьезных хищников вроде львов.

В данном случае Иран продемонстрировал такой принцип, не имея особой возможности отвечать мощной державе.

Содержание самой сделки стороны трактуют по-разному. К примеру, Bloomberg пишет о стремлении президента США положить конец войне, но пока не готов согласиться с требованиями Ирана (с отменой санкций, разблокировкой иранских активов, обещаний больше не нападать), так как стали бы, пожалуй, крупной победой Тегерана. По мнению эксперта Института социологии НАН, различные трактовки связаны в первую очередь с рассмотрением данной сделки как начало переговорного процесса. "Существует целый ряд пунктов, предполагающих урегулирование в течение 30, 60 дней. Даже Министерство энергетики США оценивает возможность полноценной работы Ормузского пролива с точки зрения транспорта не ранее 2027 года", - добавил он.

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Откладывание вопросов на потом - желание добиться быстрой победы, демонстрации успеха со стороны Америки. Это вполне укладывается в политическую культуру этой страны. Но как бы там ни было, рамочное соглашение является промежуточным шагом, хотя и важным в глобальном смысле.

"Меморандум можно рассматривать как начало диалога, что в сложных, турбулентных временах является большим плюсом. Но всегда возможны недомолвки, конфликты, попытки и желания все решить на поле боя", - считает гость проекта.

Позволим немного конспирологии. Изначально переговоры шли медленно, и вдруг возникло желание подписать меморандум сначала в юбилей Трампа, затем - перед встречей на саммите G7. "Это подарок ко дню рождения и стремление занять сильную позицию во время переговоров с другими государствами. Это стремление показать, что США являются доминирующим государством и решают мировые вопросы лучше, чем ООН", - заявил Константином Снисаренко.

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